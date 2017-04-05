Завтра на эстакадном съезде возле станции метро "Днепр" ограничат движение
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. В четверг 6 апреля движение автотранспорта на эстакадном съезде с Днепровского спуска на Набережное шоссе будет частично ограничено. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает УНН.
С 09:00 до 18:00 6 апреля на эстакадном съезде с Днепровского спуска на Набережное шоссе возле станции метро "Днепр" продлится ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части. В связи с этим движение автотранспорта в месте выполнения работ будет частично ограничено.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пробки на левом берегу Киева из-за ремонта дорог у МВЦ - аэросъемка
Водителей призвали с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.