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Завтра на естакадному з'їзді біля станції метро "Дніпро" обмежать рух

Завтра на естакадному з'їзді біля станції метро "Дніпро" обмежать рух

Київ • УНН

 • 14064 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. У четвер 6 квітня рух автотранспорту на естакадному з’їзді з Дніпровського узвозу на Набережне шосе буде частково обмежено. Про це повідомляє прес-служба КМДА, передає УНН.

Із 09:00 до 18:00 6 квітня на естакадному з’їзді з Дніпровського узвозу на Набережне шосе біля станції метро “Дніпро” триватиме ремонт асфальтобетонного покриття проїжджої частини. У зв’язку з цим рух автотранспорту в місці виконання робіт буде частково обмежено.

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Водіїв закликали із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт.

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