В пятницу, 26 июля, в течение суток будут действовать графики отключений света. Об этом заявили в ДТЭК, передает УНН.

Детали

Стабилизационные графики будут действовать с 05:00 часов утра.

По указанию Укрэнерго графики отключений завтра будут применяться с 05:00 и до конца суток - заявили в ДТЭК.

Напомним,

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине общая ситуация в энергосистеме сейчас улучшилась. Впрочем, ремонты и восстановление энергооборудования продолжаются.