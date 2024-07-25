ДТЭК сообщил о действии графиков отключений света 26 июля с 05:00 до конца суток. Премьер-министр отметил улучшение ситуации в энергосистеме, но ремонты и восстановление оборудования продолжаются.
В пятницу, 26 июля, в течение суток будут действовать графики отключений света. Об этом заявили в ДТЭК, передает УНН.
Детали
Стабилизационные графики будут действовать с 05:00 часов утра.
По указанию Укрэнерго графики отключений завтра будут применяться с 05:00 и до конца суток
Напомним,
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине общая ситуация в энергосистеме сейчас улучшилась. Впрочем, ремонты и восстановление энергооборудования продолжаются.