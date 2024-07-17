Завтра графики отключений будут действовать весь день: когда ограничения будут сильнее всего
Киев • УНН
18 июля во всех регионах Украины состоятся плановые отключения электроэнергии, в пиковые часы с 16:00 до 22:00 одновременно будут выключать 4 очереди абонентов.
В четверг, 18 июля, графики отключений света в течение суток будут действовать во всех регионах Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление НЭК «Укрэнерго».
Детали
Отмечается, что в пиковые периоды облэнерго будут отключать сразу четыре очереди пользователей, однако ночью и в первой половине дня - объем отключений будет меньше.
С 00:00 до 5:00 будут действовать две очереди отключений;
С 5:00 до 16:00 и с 22:00 до 24:00 - три очереди;
С 16:00 до 22:00 облэнерго задействуют четыре очереди отключений одновременно
Выход из ремонта блока АЭС должен положительно повлиять на уменьшение графиков отключений - Минэнерго17 июля 2024, 10:53 • 17841 просмотр
Напомним,
В среду, 17 июня, Энергетики досрочно завершили плановый ремонт на одном из энергоблоков АЭС, подключив его к сети, чтобы усилить стабильность энергосистемы Украины.