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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Завтра графики отключений будут действовать весь день: когда ограничения будут сильнее всего

Киев  •  УНН

17 июля 2024, 15:18  •  8591 просмотра

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18 июля во всех регионах Украины состоятся плановые отключения электроэнергии, в пиковые часы с 16:00 до 22:00 одновременно будут выключать 4 очереди абонентов.

В четверг, 18 июля, графики отключений света в течение суток будут действовать во всех регионах Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление НЭК «Укрэнерго».

Детали 

Отмечается, что в пиковые периоды облэнерго будут отключать сразу четыре очереди пользователей, однако ночью и в первой половине дня - объем отключений будет меньше.

 С 00:00 до 5:00 будут действовать две очереди отключений;
 С 5:00 до 16:00 и с 22:00 до 24:00 - три очереди;
С 16:00 до 22:00 облэнерго задействуют четыре очереди отключений одновременно

- заявили в Укрэнерго.

Выход из ремонта блока АЭС должен положительно повлиять на уменьшение графиков отключений - Минэнерго17 июля 2024, 10:53 • 17841 просмотр

Напомним,

В среду, 17 июня, Энергетики досрочно завершили плановый ремонт на одном из энергоблоков АЭС, подключив его к сети, чтобы усилить стабильность энергосистемы Украины. 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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