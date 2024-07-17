Завтра графики отключений будут действовать весь день: когда ограничения будут сильнее всего

В четверг, 18 июля, графики отключений света в течение суток будут действовать во всех регионах Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление НЭК «Укрэнерго».

Детали

Отмечается, что в пиковые периоды облэнерго будут отключать сразу четыре очереди пользователей, однако ночью и в первой половине дня - объем отключений будет меньше.

С 00:00 до 5:00 будут действовать две очереди отключений;

С 5:00 до 16:00 и с 22:00 до 24:00 - три очереди;

С 16:00 до 22:00 облэнерго задействуют четыре очереди отключений одновременно

- заявили в Укрэнерго.



Выход из ремонта блока АЭС должен положительно повлиять на уменьшение графиков отключений - Минэнерго

Напомним,

В среду, 17 июня, Энергетики досрочно завершили плановый ремонт на одном из энергоблоков АЭС, подключив его к сети, чтобы усилить стабильность энергосистемы Украины.