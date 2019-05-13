Завтра Филарет оценит свои ресурсы для раскола церкви - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Во время завтрашних мероприятий, посвященных памяти священномученика Макария во Владимирском соборе почетный патриарх Православной церкви Украины и глава УПЦ КП Филарет оценит свои ресурсы для осуществления раскола церкви. Такое мнение высказал религиовед, директор Центра религиозной безопасности Дмитрий Горевой в комментарии корреспонденту УНН.
"Сначала будет завтрашняя встреча, где Филарет будет осматривать свои внутренние резервы, а 25 числа будут именины в Епифания, и, скорее всего, будет очень много епископов в Киеве, и может быть проведен некий учет резервов и даже может быть созван Синод, потому что будет очень много членов Синода в тот день в Киеве. Такие две даты - 14 и 25, и уже после них будет понятно, в каком направлении движется эта ситуация", - пояснил эксперт.
По его словам, нынешние заявления Филарета о его стремлении создать единую церковь еще не является окончательным расколом. Они лишь свидетельствуют о существовании предпосылок для раскола церкви.
"Все зависит от того, будет ли Филарет добиваться созыва собора, чтобы изменить устав ПЦУ, насколько он будет последователен и решительный в своих действиях. Сейчас это только разговоры, это только заявления, которые, среди прочего, имеют целью протестировать общество, понять реакцию", - добавил Горевой.
Напомним, почетный патриарх Православной церкви Украины и глава УПЦ КП Филарет допустил раскол в православной церкви и утверждает, что уполномоченный созвать собор.
Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний не приедет почтить память священномученика Макария во Владимирском соборе.