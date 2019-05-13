Завтра Філарет оцінить свої ресурси для розколу церкви – експерт

"Спочатку буде завтрашня зустріч, де Філарет буде оглядати свої внутрішні резерви, а 25 числа будуть іменини в Епіфанія, і, скоріш за все, буде дуже багато єпископів у Києві, і може бути проведений якийсь облік резервів і навіть може бути скликаний Синод, тому що буде дуже багато членів Синоду в той день у Києві. Такі дві дати – 14 і 25, і вже після них буде зрозуміло, в якому напрямку рухається ця ситуація", - пояснив експерт.

За його словами, нинішні заяви Філарета про його прагнення створити єдину церкву ще не є остаточним розколом. Вони лише свідчать про існування передумов для розколу церкви.

"Все залежить від того, чи буде Філарет домагатися скликання собору, щоб змінити статут ПЦУ, наскільки він буде послідовний і рішучий в своїх діях. Зараз це лише розмови, це лише заяви, які, серед іншого, мають на меті протестувати суспільство, зрозуміти реакцію", - додав Горєвой.

Нагадаємо, почесний патріарх Православної церкви України та глава УПЦ КП Філарет допустив розкол в православній церкві і стверджує, що уповноважений скликати собор.

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній не приїде на вшанування пам'яті священномученика Макарія у Володимирському соборі.