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Завладение 28 млн грн: завершено следствие в отношении бывшего руководства "Вектор Банка"

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КИЕВ. 3 ноября. УНН. По делу незаконного завладения 28 млн гривен экс-руководителям ПАО "Вектор Банк" сообщено о подозрении и завершено досудебное расследование. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР, передает УНН.

"Государственное бюро расследований совместно с Офисом Генпрокурора сообщили о подозрениях и завершили досудебное расследование в отношении участников преступной группы, среди которых экс-глава правления банка и бывшие руководители структурных подразделений ПАО "Вектор Банк", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что должностные лица банка совершали заведомо убыточные операции, а именно предоставляли кредиты собственным фиктивным предприятиям.

"Глава правления ПАО "Вектор Банк" совместно с главой наблюдательного совета и другими должностными лицами банка, под видом предоставления кредитов фиктивным фирмам, незаконно выводили средства из банка на общую сумму 28 млн гривен", - указали в ГБР.

В ведомстве напомнили, что в мае 2020 года были сообщено о подозрении экс-главе наблюдательного совета банка.

"28 октября четырем участникам преступной группы - работникам ПАО "Вектор Банк" сообщено о подозрении в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК Украины), а именно: экс-главе правления; двум бывшим начальникам департаментов; начальнику одного из управлений", - отметили в ведомстве.

В случае доказательства вины подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Напомним, что в 2017 году НБУ признал "Вектор Банк" неплатежеспособным.

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