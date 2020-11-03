Заволодіння 28 млн грн: завершено слідство щодо колишнього керівництва "Вектор Банку"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. У справі незаконного заволодіння 28 мільйонів гривень екскерівникам ПАТ “Вектор Банк” повідомлено про підозру та завершено досудове розслідування. Про це повідомили в пресслужбі ДБР, передає УНН.
“Державне бюро розслідувань спільно з Офісом Генпрокурора повідомили про підозри та завершили досудове розслідування відносно учасників злочинної групи, серед яких ексголова правління банку та колишні керівники структурних підрозділів ПАТ “Вектор Банк”, — йдеться в повідомленні.
Слідством встановлено, що посадові особи банку вчиняли завідомо збиткові операції, а саме надавали кредити власним фіктивним підприємствам.
"Голова правління ПАТ “Вектор Банк” спільно з головою спостережної ради та іншими посадовими особами банку, під виглядом надання кредитів фіктивним фірмам, незаконно виводили кошти з банку на загальну суму 28 мільйонів гривень", - вказали у ДБР.
У відомстві нагадали, що у травні 2020 року було повідомлено про підозру ексголові спостережної ради банку.
“28 жовтня чотирьом учасникам злочинної групи — працівникам ПАТ "Вектор Банк“ повідомлено про підозру у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем (за ч. 5 ст. 191 КК України), а саме: ексголові правління; двом колишнім начальникам департаментів; начальнику одного з управлінь”, — зазначили в відомстві.
У разі доведення вини підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.
Нагадаємо, що в 2017 році НБУ визнав “Вектор Банк” неплатоспроможним.