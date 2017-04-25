Заведующего отделением областной больницы задержали в Ивано-Франковске на взятке

"Правоохранители установили, что врач-хирург высшей категории требовал четыре с половиной тысячи гривен у местной жительницы за предоставление ей выписки из медицинской карты о проведенном в отделении лечения матери. После операции женщина могла подать документы для получения инвалидности", - говорится в сообщении

Оперативники спецслужбы задержали заведующего выделением в служебном кабинете при получении взятки. Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение).

Как сообщал УНН 28 марта, харьковский врач требовал от пациента сто тыс. грн за операцию.