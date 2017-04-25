Заведующего отделением областной больницы задержали в Ивано-Франковске на взятке

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 39413 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102063 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 155911 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116244 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116345 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112455 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104202 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107049 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103550 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153433 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Заведующего отделением областной больницы задержали в Ивано-Франковске на взятке

Заведующего отделением областной больницы задержали в Ивано-Франковске на взятке

Киев  •  УНН

 • 15491 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции поймали на взятке заведующего одного из отделений Ивано-Франковской областной больницы. Врач-хирург высшей категории требовал 4,5 тыс. грн у местной жительницы за предоставление ей выписки из медицинской карты о проведенном в отделении лечении матери. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Правоохранители установили, что врач-хирург высшей категории требовал четыре с половиной тысячи гривен у местной жительницы за предоставление ей выписки из медицинской карты о проведенном в отделении лечения матери. После операции женщина могла подать документы для получения инвалидности", - говорится в сообщении

Оперативники спецслужбы задержали заведующего выделением в служебном кабинете при получении взятки. Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение).

Как сообщал УНН 28 марта, харьковский врач требовал от пациента сто тыс. грн за операцию.

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