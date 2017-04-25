Заведующего отделением областной больницы задержали в Ивано-Франковске на взятке
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции поймали на взятке заведующего одного из отделений Ивано-Франковской областной больницы. Врач-хирург высшей категории требовал 4,5 тыс. грн у местной жительницы за предоставление ей выписки из медицинской карты о проведенном в отделении лечении матери. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Правоохранители установили, что врач-хирург высшей категории требовал четыре с половиной тысячи гривен у местной жительницы за предоставление ей выписки из медицинской карты о проведенном в отделении лечения матери. После операции женщина могла подать документы для получения инвалидности", - говорится в сообщении
Оперативники спецслужбы задержали заведующего выделением в служебном кабинете при получении взятки. Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение).
Как сообщал УНН 28 марта, харьковский врач требовал от пациента сто тыс. грн за операцию.