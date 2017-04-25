Завідувача відділенням обласної лікарні затримали в Івано-Франківську на хабарі

"Правоохоронці встановили, що лікар-хірург вищої категорії вимагав чотири з половиною тисячі гривень у місцевої мешканки за надання їй виписки з медичної карти про проведене у відділенні лікування матері. Після операції жінка могла подати документи для отримання інвалідності", - йдеться у повідомленні

Оперативники спецслужби затримали завідувача віділенням у службовому кабінеті під час отримання хабара. Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України (одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище).

Як повідомляв УНН 28 березня, харківський лікар вимагав від пацієнта сто тис. грн за операцію.