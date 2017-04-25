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Завідувача відділенням обласної лікарні затримали в Івано-Франківську на хабарі

Завідувача відділенням обласної лікарні затримали в Івано-Франківську на хабарі

Київ • УНН

 • 15502 перегляди

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Співробітники Служби безпеки України та Національної поліції затримали на хабарі завідуючого одного з відділень Івано-Франківської обласної лікарні. Лікар-хірург вищої категорії вимагав 4,5 тис. грн у місцевої мешканки за надання їй виписки з медичної карти про проведене у відділенні лікування матері. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу СБУ. 

"Правоохоронці встановили, що лікар-хірург вищої категорії вимагав чотири з половиною тисячі гривень у місцевої мешканки за надання їй виписки з медичної карти про проведене у відділенні лікування матері. Після операції жінка могла подати документи для отримання інвалідності", - йдеться у повідомленні

Оперативники спецслужби затримали завідувача віділенням у службовому кабінеті під час отримання хабара. Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України (одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище).

Як повідомляв УНН 28 березня, харківський лікар вимагав від пацієнта сто тис. грн за операцію.

 

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