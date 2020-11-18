Завершено расследование по делу в отношении заместителя главы райсуда из Харькова

"Прокурорами САП принято решение о завершении досудебного расследования, которое осуществляли детективы НАБУ, по делу в отношении судьи одного из районных судов города Харькова, который в мае 2020 года был разоблачен в получении 4 тыс. долларов США неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

Сообщается, что сейчас материалы дела открыты подозреваемому и его защитникам.

Также после ознакомления с материалами, дело будет направлено в ВАКС для рассмотрения по существу.

Напомним, судье одного из районных судов города Харькова, уличенного в получении 4 тыс. долларов взятки, сообщено о подозрении.