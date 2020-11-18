Завершено розслідування у справі щодо заступника голови райсуду з Харкова
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Завершено досудове розслідування у справі стосовно судді одного з районних судів міста Харкова, викритого на отриманні 4 тис. доларів неправомірної вигоди. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.
"Прокурорами САП прийнято рішення про завершення досудового розслідування, яке здійснювали детективи НАБУ, у справі стосовно судді одного з районних судів міста Харкова, якого у травні 2020 року було викрито на отриманні 4 тис. доларів США неправомірної вигоди", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що наразі матеріали справи відкрито підозрюваному та його захисникам.
Також після ознайомлення з матеріалами, справу буде скеровано до ВАКС для розгляду по суті.
Нагадаємо, судді одного з районних судів міста Харкова, викритого на отриманні 4 тис. доларів хабара, повідомлено про підозру.