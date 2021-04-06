Завели в помещение, связали и требовали 15 тыс. грн: в Киеве молодых людей подозревают в незаконном лишении свободы
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. В столице сообщили двум молодым людям о подозрении за незаконное лишение свободы и вымогательство денег. Как выяснилось, пострадавший повредил чужой мопед и должен был компенсировать ремонт. Однако, владелец транспорта и его товарищ избили парня, завели в помещение, связали и требовали 15 тысяч гривен. За содеянное им грозит до семи лет заключения. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Киеве.
Детали
В Шевченковское управление полиции обратился парень и сообщил, что двое мужчин его избили, удерживали в квартире на улице Назаровская и требовали деньги. Немедленно на место происшествия прибыл экипаж патрульных полицейских и следственно-оперативная группа.
Как рассказал заместитель начальника отдела полиции №4 Шевченковского управления полиции Евгений Болюбаш, по прибытию по указанному адресу правоохранители задержали двух подозреваемых.
Цитата:
"Мы выяснили, что потерпевший повредил чужой мопед и должен был компенсировать ремонт. Владелец мопеда и его товарищ избили парня, завели в квартиру, где связали руки и ноги пластиковыми стяжками и требовали у парня деньги в сумме 15 тысяч гривен. За вымогательство и за незаконное лишение свободы 21-летнего киевлянина, двух злоумышленников задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ими оказались ранее не судимые уроженец Севастополя 1998 года рождения и киевлянин 2001 года рождения. Кроме того, из квартиры мы изъяли стяжки, нож и ножницы".
Дополнение
По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Под процессуальным руководством окружной прокуратуры города Киева следователи сообщили фигурантам о подозрении в совершении преступления. Им грозит до семи лет лишения свободы.
Что было раньше
Правоохранители задержали оперуполномоченного Службы безопасности Украины, который похитил человека и требовал у потерпевшего деньги в сумме 40 тысяч евро и 1,6 млн гривен.