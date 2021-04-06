Завели в помещение, связали и требовали 15 тыс. грн: в Киеве молодых людей подозревают в незаконном лишении свободы

Детали

В Шевченковское управление полиции обратился парень и сообщил, что двое мужчин его избили, удерживали в квартире на улице Назаровская и требовали деньги. Немедленно на место происшествия прибыл экипаж патрульных полицейских и следственно-оперативная группа.

Как рассказал заместитель начальника отдела полиции №4 Шевченковского управления полиции Евгений Болюбаш, по прибытию по указанному адресу правоохранители задержали двух подозреваемых.

Цитата:

"Мы выяснили, что потерпевший повредил чужой мопед и должен был компенсировать ремонт. Владелец мопеда и его товарищ избили парня, завели в квартиру, где связали руки и ноги пластиковыми стяжками и требовали у парня деньги в сумме 15 тысяч гривен. За вымогательство и за незаконное лишение свободы 21-летнего киевлянина, двух злоумышленников задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ими оказались ранее не судимые уроженец Севастополя 1998 года рождения и киевлянин 2001 года рождения. Кроме того, из квартиры мы изъяли стяжки, нож и ножницы".

Дополнение

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Под процессуальным руководством окружной прокуратуры города Киева следователи сообщили фигурантам о подозрении в совершении преступления. Им грозит до семи лет лишения свободы.

Что было раньше

Правоохранители задержали оперуполномоченного Службы безопасности Украины, который похитил человека и требовал у потерпевшего деньги в сумме 40 тысяч евро и 1,6 млн гривен.