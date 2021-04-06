Завели у помешкання, зв’язали та вимагали 15 тис. грн: у Києві молодиків подозрюють у незаконному позбавленні волі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. У столиці повідомили двом молодикам про підозру за незаконне позбавлення волі та вимагання грошей. Як з'ясувалося, потерпілий пошкодив чужий мопед та мав компенсувати ремонт. Однак, власник транспорту та його товариш побили хлопця, завели у помешкання, зв’язали та вимагали 15 тисяч гривень. За скоєне їм загрожує до семи років ув’язнення. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у місті Києві.
Деталі
До Шевченківського управління поліції звернувся хлопець та повідомив, що двоє чоловіків його побили, утримували у квартирі на вулиці Назарівській та вимагали гроші. Негайно на місце події прибув екіпаж патрульних поліцейських та слідчо-оперативна група.
Як розповів заступник начальника відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Євген Болюбаш, по прибуттю за вказаною адресою правоохоронці затримали двох підозрюваних.
Цитата:
"Ми з’ясували, що потерпілий пошкодив чужий мопед та мав компенсувати ремонт. Власник мопеду та його товариш побили хлопця, завели у квартиру, де зв’язали руки та ноги пластиковими стяжками та вимагали у хлопця гроші у сумі 15 тисяч гривень. За вимагання та за незаконне позбавлення волі 21–річного киянина, двох зловмисників затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявились раніше не судимі уродженець Севастополя 1998 року народження та киянин 2001 року народження. Крім того, з помешкання ми вилучили стяжки, ніж та ножиці".
Доповнення
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 2 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України. За процесуального керівництва окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили фігурантам про підозру у скоєнні злочину. Їм загрожує до семи років позбавлення.
Що було раніше
Правоохоронці затримали оперуповноваженого Служби безпеки України, який викрав людину та вимагав у потерпілого гроші в сумі 40 тисяч євро та 1 мільйон 600 тисяч гривень.