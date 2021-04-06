Завели у помешкання, зв’язали та вимагали 15 тис. грн: у Києві молодиків подозрюють у незаконному позбавленні волі

Деталі

До Шевченківського управління поліції звернувся хлопець та повідомив, що двоє чоловіків його побили, утримували у квартирі на вулиці Назарівській та вимагали гроші. Негайно на місце події прибув екіпаж патрульних поліцейських та слідчо-оперативна група.

Як розповів заступник начальника відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Євген Болюбаш, по прибуттю за вказаною адресою правоохоронці затримали двох підозрюваних.

Цитата:

"Ми з’ясували, що потерпілий пошкодив чужий мопед та мав компенсувати ремонт. Власник мопеду та його товариш побили хлопця, завели у квартиру, де зв’язали руки та ноги пластиковими стяжками та вимагали у хлопця гроші у сумі 15 тисяч гривень. За вимагання та за незаконне позбавлення волі 21–річного киянина, двох зловмисників затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявились раніше не судимі уродженець Севастополя 1998 року народження та киянин 2001 року народження. Крім того, з помешкання ми вилучили стяжки, ніж та ножиці".

Доповнення

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 2 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України. За процесуального керівництва окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили фігурантам про підозру у скоєнні злочину. Їм загрожує до семи років позбавлення.

Що було раніше

Правоохоронці затримали оперуповноваженого Служби безпеки України, який викрав людину та вимагав у потерпілого гроші в сумі 40 тисяч євро та 1 мільйон 600 тисяч гривень.