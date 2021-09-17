Затяжной COVID менее распространен, чем считалось - британское исследование
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Один из 40 человек с коронавирусом имеет симптомы, которые длятся как минимум три месяца. О таких результатах исследования британского офиса статистики ONS пишет ВВС, сообщает УНН.
В апреле в отчете офис ONS говорил, что пропорция примерно один на каждых 10 пациентов.
Детали
Последний, большой и всеобъемлющий анализ предполагает, что затяжной COVID может быть менее распространен, чем считалось ранее.
В этом анализе ONS опросил две группы людей - тех, кто получил положительный тест на коронавирус, и тех, кто не получил, имели ли они типичные для COVID-19 симптомы.
Около 3% людей в исследовании, которые получили положительный тест, имели по крайней мере один из симптомов не менее трех месяцев после заражения. Среди тех, кто не имел положительного теста, эта доля составляла 0,5%, что означает, что один из 40 инфицированных имел симптомы коронавируса, которые длились три месяца или дольше.
И, как и многие другие отчеты, анализ показывает, что женщины в возрасте от 50 до 69 лет и люди с сопутствующими длительными заболеваниями скорее всего будут иметь некоторые из этих симптомов через 12 недель после заражения.
Анализ показывает, что люди с высоким уровнем вируса в организме при положительном анализе также чаще имеют затяжной COVID-19.
Дополнение
Исследование показало, что у затяжного COVID-19 может быть более 200 симптомов.