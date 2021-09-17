Затяжний COVID менш поширений, ніж вважалося - британське дослідження
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Один з 40 осіб з коронавірусом має симптоми, які тривають як мінімум три місяці. Про такі результати дослідження британського офісу статистики ONS пише ВВС, повідомляє УНН.
У квітні у звіті офіс ONS казав, що пропорція приблизно один на кожних 10 пацієнтів.
Деталі
Останній, великий і всеосяжний аналіз передбачає, що затяжний COVID може бути менш поширений, ніж вважалося раніше.
В цьому аналізі ONS опитав дві групи людей - тих, хто отримав позитивний тест на коронавірус, і тих, хто не отримав, чи вони мали типові для COVID-19 симптоми.
Близько 3% людей в дослідженні, які отримали позитивний тест, мали принаймні один із симптомів не менше трьох місяців після зараження. Серед тих, хто не мав позитивного тесту, ця частка становила 0,5%, що означає, що один з 40 інфікованих мав симптоми коронавірусу, які тривали три місяці або довше.
І, як і багато інших звітів, аналіз показує, що жінки, віком від 50 до 69 років та люди з супутніми тривалими захворюваннями найімовірніше матимуть деякі з цих симптомів через 12 тижнів після зараження.
Аналіз свідчить, що люди з високим рівнем вірусу в організмі при позитивному аналізі також частіше мають затяжний COVID-19.
Доповнення
Дослідження показало, що у затяжного COVID-19 може бути понад 200 симптомів.