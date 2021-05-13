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Затяжная стагнация: Ермак направил письма коллегам по Нормандскому формату о срочной встрече

Киев • УНН

 • 23749 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак направил письмо ко всем своим коллегам по Нормандскому формату с предложением срочно созвать видеоконференцию или встретиться очно. Об этом Ермак сообщил на встрече с послами “Большой семерки”, Швеции и Европейского Союза, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Затяжная стагнация: Ермак направил письма коллегам по Нормандскому формату о срочной встрече

Детали

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак на встрече с послами "Большой семерки", Швеции и Европейского Союза проинформировал дипломатов о последних инициативах нашего государства по мирному процессу для прекращения войны на Донбассе и по реформе корпоративного управления государственными компаниями и предприятиями.

Вместе с ним во встрече приняли участие вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, глава делегации Украины в Трехсторонний контактной группе, первый Президент Украины Леонид Кравчук и все члены делегации, заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Свириденко и внештатный советник руководителя Офиса Главы государства Тимофей Милованов.

Добавим

Андрей Ермак охарактеризовал текущую ситуацию, складывающуюся на консультациях Трехсторонней контактной группы и переговорах политических советников лидеров государств - участников Нормандского формата, как "затяжную стагнацию".

Цитата

"... вчера я направил письмо ко всем своим коллегам по Нормандскому формату с предложением срочно созвать видеоконференцию или встретиться очно, что было бы лучше, с участием политических советников и министров иностранных дел четырех стран", - отметил Андрей Ермак.

Напомним

Ранее руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил, что следующая встреча политических советников лидеров государств - участников Нормандского формата может произойти в мае и пройти в очном формате.

Как сообщал УНН, предыдущая встреча советников состоялась 19 апреля. Тогда же стало известно, что следующую встречу советников глав государств "нормандской четверки" предлагают провести на линии разграничения.

Позже Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что не исключает создания нового формата по Донбассу с "очень мощными игроками", который будет работать параллельно "нормандскому", для быстрого завершения войны.

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