Затяжна стагнація: Єрмак надіслав листи колегам по Нормандському формату щодо термінової зустрічі

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Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак на зустрічі з послами “Великої сімки”, Швеції та Європейського Союзу поінформував дипломатів про останні ініціативи нашої держави щодо мирного процесу для припинення війни на Донбасі та щодо реформи корпоративного управління державними компаніями та підприємствами.

Разом з ним у зустрічі взяли участь віце-прем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, глава делегації України в Тристоронній контактній групі, перший Президент України Леонід Кравчук та всі члени делегації, заступник керівника Офісу Президента Юлія Свириденко та позаштатний радник керівника Офісу Глави держави Тимофій Милованов.

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Андрій Єрмак охарактеризував поточну ситуацію, що складається на консультаціях Тристоронньої контактної групи та переговорах політичних радників лідерів держав — учасниць Нормандського формату, як “затяжну стагнацію”.

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“... вчора я надіслав листа до всіх своїх колег по Нормандському формату з пропозицією терміново скликати відеоконференцію або зустрітися очно, що було б краще, за участю політичних радників і міністрів закордонних справ чотирьох країн”, — зазначив Андрій Єрмак.

Нагадаємо

Раніше керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомив, що наступна зустріч політичних радників лідерів держав – учасниць Нормандського формату може відбутися в травні та пройти в очному форматі.

Як повідомляв УНН, попередня зустріч радників відбулась 19 квітня. Тоді ж стало відомо, що наступну зустріч радників глав держав “нормандської четвірки” пропонують провести на лінії розмежування.

Пізніше Президент України Володимир Зеленський зазначив, що не виключає створення нового формату по Донбасу з "дуже потужними гравцями", який буде працювати паралельно "нормандському", для швидшого завершення війни.