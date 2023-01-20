Утвержден порядок оформления справок о пребывании военных в местах несвободы из-за агрессии рф
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Кабинет министров Украины утвердил порядок оформления справок о пребывании военнослужащих в местах несвободы из-за вооруженной агрессии россии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Правительственный портал.
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«Сегодня, 20 января, Кабинет Министров принял Постановление «Об утверждении Порядка оформления и выдачи справок о пребывании лиц в местах несвободы вследствие вооруженной агрессии против Украины или интернирования в нейтральных государствах», - говорится в сообщении.
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В июле были утверждены условия содержания военнопленных.