Затверджено порядок оформлення довідок про перебування військових у місцях несвободи через агресію рф
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Кабінет міністрів України затвердив порядок оформлення довідок щодо перебування військовослужбовців у місцях несвободи через збройну агресію росії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Урядовий портал.
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«Сьогодні, 20 січня, Кабінет Міністрів ухвалив Постанову «Про затвердження Порядку оформлення та видачі довідок про перебування осіб у місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України або інтернування в нейтральних державах», - йдеться в повідомленні.
Доповнення
В липні було затверджено умови утримання військовополонених.