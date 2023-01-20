Затверджено порядок оформлення довідок про перебування військових у місцях несвободи через агресію рф

Цитата

«Сьогодні, 20 січня, Кабінет Міністрів ухвалив Постанову «Про затвердження Порядку оформлення та видачі довідок про перебування осіб у місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України або інтернування в нейтральних державах», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

В липні було затверджено умови утримання військовополонених.