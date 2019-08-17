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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 127385 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 137548 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 126243 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128085 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 130208 просмотра

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Задержанному вместе с Грымчаком Овдиенко избрали меру пресечения

Задержанному вместе с Грымчаком Овдиенко избрали меру пресечения

Киев  •  УНН

 • 10461 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Задержанному вместе с заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрием Грымчаком Игорю Овдиенко, которого подозревают в мошенничестве, избрана мера пресечения. Об этом журналисту УНН сообщила адвокат Юрия Грымчака и Игоря Овдиенко Татьяна Матяш.

Игорю Овдиенко избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 4 млн грн.

Напомним, Деснянский районный суд Чернигова принял решение для исправления ошибок в постановлении о заключении под стражу заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака.

Как сообщал УНН, накануне Грымчаку избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 6 млн грн, однако допустили ошибки в соответствующем постановлении.

14 августа задержали Юрия Грымчака и его "помощника". Задержание происходило в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч.4 ст.190 УК Украины (мошенничество).

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