Задержанного крымскотатарского активиста привезли в ФСБ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Крымскотатарского общественного активиста, гражданина Украины Эдема Бекирова привезли в здание ФСБ России в Симферополе. Об этом передает УНН со ссылкой на Facebook страницу Рефата Чубаров.
"Только что стало известно, что Эдема Бекирова привезли в здание ФСБ России в Симферополе, где российские оккупанты в присутствии назначенного адвоката предъявили ему обвинения ...", - написал он.
Эдема Бекиров позволили сообщить свою жену по телефону о месте своего пребывания.
Напомним, утром в среду по въезде в оккупированный Крыму российскими силовиками был задержан гражданин Украины, крымскотатарский активист Эдем Бекиров. Место нахождения мужа до сих пор неизвестно.