Затриманого кримськотатарського активіста привезли до ФСБ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Кримськотатарського громадського активіста, громадянина України Едема Бекірова привезли в будівлю ФСБ Росії в Сімферополі. Про це передає УНН з посиланням на Facebook сторінку Рефата Чубарова.
"Тільки що стало відомо, що Едема Бекірова привезли в будівлю ФСБ Росії в Сімферополі, де російські окупанти в присутності призначеного адвоката висунули йому звинувачення ...", - написав він.
Едему Бекірову дали можливість повідомити свою дружину по телефону про місце свого перебування.
Нагадаємо, зранку у середу за в'їзді до окупованого Криму російськими силовиками був затриманий громадянин України, кримськотатарський активіст Едем Бекіров. Місце знаходження чоловіка досі невідоме.