Задержаны девять человек по подозрению в причастности в терактах в Брюсселе

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 39408 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102062 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 155909 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116243 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116345 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112455 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104202 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107049 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103550 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153432 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Задержаны девять человек по подозрению в причастности в терактах в Брюсселе

Задержаны девять человек по подозрению в причастности в терактах в Брюсселе

Киев  •  УНН

 • 8784 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. В Испании задержаны девять человек, подозреваемых в причастности к терактам в Брюсселе передает УНН со ссылкой на Sky News.

Испанские правоохранительные органы задержали восьмерых марокканцев и одного испанца, подозреваемых в причастности к терактам в Брюсселе в марте 2016 года.

Подозрения были задержаны в ходе 12 рейдов в пяти городах Испании. Большинство из задержанных уже были проблемы с законом, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Напомним, 22 марта 2016 в Брюсселе произошла серия терактов на станции метро и в аэропорту, которые унесли жизни 32 человек, около 270 человек получили ранения, среди них - несколько граждан иностранных государств, а полиция во время рейдов задержала более 10 человек.

Ответственность на себя взяла группировка "Исламское государство". Террористами оказались радикализован бельгийские граждане - выходцы из иммигрантских кварталов.

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