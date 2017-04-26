Задержаны девять человек по подозрению в причастности в терактах в Брюсселе

Испанские правоохранительные органы задержали восьмерых марокканцев и одного испанца, подозреваемых в причастности к терактам в Брюсселе в марте 2016 года.

Подозрения были задержаны в ходе 12 рейдов в пяти городах Испании. Большинство из задержанных уже были проблемы с законом, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Напомним, 22 марта 2016 в Брюсселе произошла серия терактов на станции метро и в аэропорту, которые унесли жизни 32 человек, около 270 человек получили ранения, среди них - несколько граждан иностранных государств, а полиция во время рейдов задержала более 10 человек.

Ответственность на себя взяла группировка "Исламское государство". Террористами оказались радикализован бельгийские граждане - выходцы из иммигрантских кварталов.