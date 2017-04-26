Затримано дев'ять осіб за підозрою в причетності в терактах в Брюсселі

Іспанські правоохоронці затримали вісьмох марокканців та одного іспанця, підозрюваних в причетності до терактів в Брюсселі в березні 2016 року.

Підозрюванні були затримані в ході 12 рейдів в п’яти містах Іспанії. Більшість з затриманих уже мала проблеми з законом, пов’язані з незаконним обігом наркотиків.

Нагадаємо, 22 березня 2016 року у Брюсселі сталася серія терактів на станції метро та в аеропорту, які забрали життя 32 людей, близько 270 людей отримали поранення, серед них — кілька громадян іноземних держав, а поліція під час рейдів затримала більше 10 осіб.

Відповідальність на себе взяло угруповання “Ісламська держава”. Терористами виявились радикалізовані бельгійські громадяни – вихідці з іммігрантських кварталів.