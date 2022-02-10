Незаконное задержание четырех крымских татар в Крыму: прокуратура открыла дело
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Из-за незаконного задержания четырех крымских татар во временно оккупированном Россией Крыму открыли производство. Об этом сообщили в прокуратуре АР Крым и Севастополя, передает УНН.
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"Сегодня, 10 февраля 2022 года, прокуратурой АР Крым и г. Севастополя начато уголовное производство по факту незаконных задержаний 4 крымских татар после проведения оккупационными силовиками ряда обысков их домовладений", - говорится в сообщении.
Детали
Уголовное производство начато по факту незаконного лишения свободы людей (ч. 2 ст. 146 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.
Напомним
Накануне в оккупированном Крыму сотрудники ФСБ России без объяснений задержали четырех крымских татар.