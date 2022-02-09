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Чергове свавілля: у Криму знову незаконно затримали чотирьох кримських татар

Чергове свавілля: у Криму знову незаконно затримали чотирьох кримських татар

Київ • УНН

 • 12401 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. В окупованому Криму співробітники ФСБ Росії без пояснення причин затримали чотирьох кримських татар. Про це у своєму Telegram повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає УНН.

Цитата

“Сьогодні вранці співробітники ФСБ Росії без пояснення причин затримали чотирьох громадян України, які проживають у Білогірському, Бахчисарайському та Сімферопольському районах Кримського півострова та Балаклавського району м. Севастополя”, - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що сьогодні вранці співробітники ФСБ Росії без пояснення затримали кримських татар Марлена Мустафаєва, Аметхана Абдулвапова, Ернеста Сейтосманова та Ансара Османова.

Перед затриманням у їхніх помешканнях було проведено незаконні обшуки. Вони здійснювалися співробітниками ФСБ без допуску адвокатів та вручення відповідних процесуальних документів кримськотатарською мовою, рідною для затриманих, що є порушенням 6 статті Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Наголошується, що підконтрольний РФ "Київський районний суд Сімферополя" обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 7 квітня кримським татарам Марлену Мустафаєву та Аметхану Абдулвапову, а Ленінський районний суд Севастополя взяв під варту до 6 квітня Ернеста Сейтосманова та Ансара Османова.

Всі четверо незаконно звинувачуються у "вчиненні злочину, передбаченого ст. 205.5 КК РФ (організація діяльності терористичної організації та участь в діяльності такої організації".

“Закликаю міжнародну спільноту рішуче засудити такі протиправні дії Російської Федерації, посилити тиск на РФ задля припинення нею порушень прав людини на території тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополя”, - наголосила Денісова.

Додамо

1 лютого народні депутати утворили Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України з питань розслідування фактів, які сприяли тимчасовій окупації Автономної Республіки Крим.

Усього за даною категорією справ у Криму вже затримано 85 осіб. 40 із них винесли вироки на тривалі терміни ув'язнення - від 7 до 19 років позбавлення волі.

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