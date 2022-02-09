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Очередной беспредел: в Крыму снова незаконно задержали четырех крымских татар

Очередной беспредел: в Крыму снова незаконно задержали четырех крымских татар

Киев • УНН

 • 12395 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. В оккупированном Крыму сотрудники ФСБ России без объяснения причин задержали четырех крымских татар. Об этом в своем Telegram сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.

Цитата

“Сегодня утром сотрудники ФСБ России без объяснения причин задержали четырех граждан Украины, которые проживают в Белогорском, Бахчисарайском и Симферопольском районах Крымского полуострова и Балаклавского района г. Севастополя”, - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что сегодня утром сотрудники ФСБ России задержали без объяснения крымских татар Марлена Мустафаева, Аметхана Абдулвапова, Эрнеста Сейтосманова и Ансара Османова.

Перед задержанием в их помещениях были проведены незаконные обыски. Они осуществлялись сотрудниками ФСБ без допуска адвокатов и вручение соответствующих процессуальных документов на крымскотатарском языке, родном для задержанных, что является нарушением 6 статьи Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод.

Отмечается, что подконтрольный РФ "Киевский районный суд Симферополя" избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 7 апреля крымским татарам Марлену Мустафаеву и Аметхану Абдулвапову, а Ленинский районный суд Севастополя заключил под стражу до 6 апреля Эрнеста Сейтосманова и Ансара Османова.

Все четверо незаконно обвиняются в "совершении преступления, предусмотренного ст.205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации".

“Призываю международное сообщество решительно осудить такие противоправные действия Российской Федерации, усилить давление на РФ для прекращения ею нарушений прав человека на территории временно оккупированных Автономной Республики Крым и города Севастополя”, - отметила Денисова.

Добавим

1 февраля народные депутаты образовали Временную следственную комиссию Верховной Рады Украины по вопросам расследования фактов, которые способствовали временной оккупации Автономной Республики Крым.

Всего по данной категории дел в Крыму уже задержаны 85 человек. 40 из них вынесли приговоры на длительные сроки заключения - от 7 до 19 лет лишения свободы.

Украинские Национальные Новости

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