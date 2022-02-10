Незаконне затримання чотирьох кримських татар у Криму: прокуратура відкрила справу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Через незаконне затримання чотирьох кримських татар у тимчасово окупованому Росією Криму відкрили провадження. Про це повідомили у прокуратурі АР Крим і Севастополя, передає УНН.
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"Сьогодні, 10 лютого 2022 року, прокуратурою АР Крим та м. Севастополя розпочато кримінальне провадження за фактом незаконних затримань 4 кримських татар після проведення окупаційними силовиками ряду обшуків їх домоволодінь", - ідеться у повідомленні.
Деталі
Кримінальне провадження розпочато за фактом незаконного позбавлення волі осіб (ч. 2 ст. 146 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до п’яти років.
Нагадаємо
Напередодні в окупованому Криму співробітники ФСБ Росії без пояснень затримали чотирьох кримських татар.