Задержанным с оружием возле Кабмина оказался ученик девятого класса

Задержанный парень - 2003 года рождения. Подросток рассказал, что охотничий нарезной карабин "Форт-205", с которым его задержали, он взял у отчима.

По данному факту начато расследование - по ч.1 ст.263, ч.2 ст.263 УКУ.

Напомним, сотрудники полиции в Киеве возле Кабинета министров Украины задержали мужчину, который вышел из такси в средствах индивидуальной защиты, маске и бронежилете с карабином, кастетами, ножами и дымовой шашкой, и пошел в сторону Верховной Рады.