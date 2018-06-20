Затриманим зі зброєю біля Кабміну виявився учень дев'ятого класу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Затриманим у масці і в бронежилеті, якого напередодні затримали біля Кабінету міністрів України з карабіном і холодною зброєю, був учнем дев'ятого класу. Про це УНН повідомило джерело.
Затриманий хлопець - 2003 року народження. Підліток розповів, що мисливський нарізний карабін "Форт-205", з яким його затримали, він взяв у вітчима.
За цим фактом розпочато розслідування - за ч.1 ст.263, ч.2 ст.263 ККУ.
Нагадаємо, співробітники поліції у Києві біля Кабінету міністрів України затримали чоловіка, який вийшов із таксі у засобах індивідуального захисту, масці й бронежилеті з карабіном, кастетами, ножами та димовою шашкою, і рушив до Верховної Ради.