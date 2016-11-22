Задержанным военным-дезертирам избран арест с возможностью внесения залога - СБУ

"Задержанные дезертиры переданы в военную прокуратуру. В отношении них в Николаеве судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. К сожалению, там предусмотрена, по полученным нами данным, возможность внесения залога", - сказал он.

"Это меня, мягко скажу, возмутило", - отметил В.Грицак.

Накануне минобороны РФ сообщило, что якобы сотрудники СБУ незаконно задержали и вывезли из аннексированного Крыма в Украину двух "российских военнослужащих" и против них, по данным российского оборонного ведомства, пытаются сфабриковать уголовное преследование.