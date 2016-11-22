Задержанным военным-дезертирам избран арест с возможностью внесения залога - СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Николаевский суд избрал меру пресечения двум задержанным военнослужащим-дезертирам в виде ареста с возможностью внесения залога. Об этом сказал на брифинге глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, передает корреспондент УНН.
"Задержанные дезертиры переданы в военную прокуратуру. В отношении них в Николаеве судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. К сожалению, там предусмотрена, по полученным нами данным, возможность внесения залога", - сказал он.
"Это меня, мягко скажу, возмутило", - отметил В.Грицак.
Накануне минобороны РФ сообщило, что якобы сотрудники СБУ незаконно задержали и вывезли из аннексированного Крыма в Украину двух "российских военнослужащих" и против них, по данным российского оборонного ведомства, пытаются сфабриковать уголовное преследование.