Затриманим військовим-дезертирам обрано арешт з можливістю внесення застави - СБУ

"Затримані дезертири передані до військової прокуратури. Стосовно них у Миколаєві судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. На жаль, там передбачено, за отриманими нами даними, можливість внесення застави", - сказав він.

"Це мене, м’яко скажу, обурило", - зазначив В.Грицак.

Напередодні міноборони РФ повідомило, що нібито співробітники СБУ незаконно затримали і вивезли з анексованого Криму в Україну двох "російських військовослужбовців" і проти них, за даними російського оборонного відомства, намагаються сфабрикувати кримінальне переслідування.