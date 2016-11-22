Затриманим військовим-дезертирам обрано арешт з можливістю внесення застави - СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Миколаївський суд обрав запобіжний захід двом затриманим військовослужбовцям-дезертирам у вигляді арешту з можливістю внесення застави. Про це сьогодні сказав на брифінгу голова Служби безпеки України Василь Грицак, передає кореспондент УНН.
"Затримані дезертири передані до військової прокуратури. Стосовно них у Миколаєві судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. На жаль, там передбачено, за отриманими нами даними, можливість внесення застави", - сказав він.
"Це мене, м’яко скажу, обурило", - зазначив В.Грицак.
Напередодні міноборони РФ повідомило, що нібито співробітники СБУ незаконно затримали і вивезли з анексованого Криму в Україну двох "російських військовослужбовців" і проти них, за даними російського оборонного відомства, намагаються сфабрикувати кримінальне переслідування.