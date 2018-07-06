Задержанных в Индонезии украинских моряков отпустили домой
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Двое украинских моряков, задержанных в Индонезии, возвращаются в Украину. Об этом сообщил начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Василий Кирилич в Twitter, передает УНН.
"Миссия консула выполнима: два украинских моряка, задержанные в Индонезии, возвращаются в Украину. Но - не завершена. Должны вернуться все, кто ограничен в таком праве", - написал начальник управления консульского обеспечения.
Как сообщал УНН, за три дня из Туниса в Украине вернули почти 1 тыс. украинцев.