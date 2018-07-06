Задержанных в Индонезии украинских моряков отпустили домой

"Миссия консула выполнима: два украинских моряка, задержанные в Индонезии, возвращаются в Украину. Но - не завершена. Должны вернуться все, кто ограничен в таком праве", - написал начальник управления консульского обеспечения.

Как сообщал УНН, за три дня из Туниса в Украине вернули почти 1 тыс. украинцев.