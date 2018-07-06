Затриманих в Індонезії українських моряків відпустили додому

“Місія консула здійсненна: два українські моряки, затримані в Індонезії, повертаються до України. Але — не завершена. Мають повернутися всі, хто обмежений у такому праві”, — написав начальник управління консульського забезпечення.

Як повідомляв УНН, за три дні з Тунісу до України повернули майже 1 тис. українців.