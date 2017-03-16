Пробки в Киеве достигли шести баллов

По состоянию на 18:25 движение затруднено на улицах Михаила Грушевского, Крещатик, бульваре Тараса Шевченко, улице Владимирская, Прорезная, Бассейная, Большая Васильковская, Институтская. Скорость движения там не превышает 7 км в час.

Пробки наблюдаются на улицах Антоновича, Саксаганского, Жилянская, проспекте Валерия Лобановского, а также на проспекте Юрия Гагарина.

По данным "Яндекс-карты", на 18:25, в столице зафиксировано 9 ДТП.

Напомним, 1 апреля движение транспорта в центре столицы приостановят в связи с фестивалем.