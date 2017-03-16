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Затори в Києві сягнули шести балів

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Автомобільні затори в столиці сягнули шести балів, передає УНН з посиланням на “Яндекс-Карти”.

Станом на 18:25 рух ускладнено на вулицях Михайла Грушевського, Хрещатик, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Володимирська, Прорізна, Басейна, Великій Васильківській, Інститутська. Швидкість руху там не перевищує 7 км на годину.

Затори спостерігаються на вулицях Антоновича, Саксаганського, Жилянська, проспекті Валерія Лобановського, а також на проспекті Юрія Гагаріна.

За даними “Яндекс-Карти”, станом на 18:25, у столиці зафіксовано 9 ДТП.

Нагадаємо, 1 квітня рух транспорту в центрі столиці призупинять через фестиваль.

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