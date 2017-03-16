Затори в Києві сягнули шести балів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Автомобільні затори в столиці сягнули шести балів, передає УНН з посиланням на “Яндекс-Карти”.
Станом на 18:25 рух ускладнено на вулицях Михайла Грушевського, Хрещатик, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Володимирська, Прорізна, Басейна, Великій Васильківській, Інститутська. Швидкість руху там не перевищує 7 км на годину.
Затори спостерігаються на вулицях Антоновича, Саксаганського, Жилянська, проспекті Валерія Лобановського, а також на проспекті Юрія Гагаріна.
За даними “Яндекс-Карти”, станом на 18:25, у столиці зафіксовано 9 ДТП.
Нагадаємо, 1 квітня рух транспорту в центрі столиці призупинять через фестиваль.