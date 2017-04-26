Пробки в Киеве достигли семи баллов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. По состоянию на 9:30 среды пробки в Киеве достигли семи баллов, передает УНН со ссылкой на "Яндекс.Карты".
Движение затруднено на проспекте Степана Бандеры, Броварском проспекте, проспекте Юрия Гагарина, Набережном шоссе, Бориспольском шоссе, Окружной дороге. Также заторы наблюдаются в районе Бессарабской площади, на проспекте Леси Украинки, улице Грушевского, Владимирском спуске, ул.Шелковичная.
Кроме того, движение транспорта на Южном мосту не превышает 10 км.
В столице зафиксировано более 10 ДТП.
Как сообщал УНН, с 26 апреля движение в центре Киева перекрыли на время проведения Евровидения.