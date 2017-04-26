Пробки в Киеве достигли семи баллов

Движение затруднено на проспекте Степана Бандеры, Броварском проспекте, проспекте Юрия Гагарина, Набережном шоссе, Бориспольском шоссе, Окружной дороге. Также заторы наблюдаются в районе Бессарабской площади, на проспекте Леси Украинки, улице Грушевского, Владимирском спуске, ул.Шелковичная.

Кроме того, движение транспорта на Южном мосту не превышает 10 км.

В столице зафиксировано более 10 ДТП.

Как сообщал УНН, с 26 апреля движение в центре Киева перекрыли на время проведения Евровидения.