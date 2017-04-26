Затори у Києві сягнули семи балів

Рух ускладнено на проспекті Степана Бандери, Броварському проспекті, проспекті Юрія Гагаріна, Набережному шосе, Бориспільському шосе, Кільцевій дорозі. Також затори спостерігаються у районі Бессарабської площі, на проспекті Лесі Українки, вулиці М.Грушевського, Володимирському узвозі, вул.Шовковичній.

Окрім того, рух транспорту на Південному мосту не перевищує 10 км.

У столиці зафіксовано більше 10 ДТП.

Як повідомляв УНН, відсьогодні, з 26 квітня, рух у центрі Києва перекрили на час проведення Євробачення.