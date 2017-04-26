Затори у Києві сягнули семи балів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Станом на 9:30 середи затори в Києві сягнули семи балів, передає УНН з посиланням на "Яндекс.Карти".
Рух ускладнено на проспекті Степана Бандери, Броварському проспекті, проспекті Юрія Гагаріна, Набережному шосе, Бориспільському шосе, Кільцевій дорозі. Також затори спостерігаються у районі Бессарабської площі, на проспекті Лесі Українки, вулиці М.Грушевського, Володимирському узвозі, вул.Шовковичній.
Окрім того, рух транспорту на Південному мосту не перевищує 10 км.
У столиці зафіксовано більше 10 ДТП.
Як повідомляв УНН, відсьогодні, з 26 квітня, рух у центрі Києва перекрили на час проведення Євробачення.