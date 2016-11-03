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15 марта, 19:03 • 115487 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 167347 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 138438 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 130849 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113081 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105646 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101556 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 135487 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пробки в Киеве из-за акции протеста в центре города достигли шести баллов

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 ноября. УНН. Автомобильные пробки в Киеве из-за акции протеста на Майдане Независимости достигли шести баллов, передает УНН со ссылкой на "Яндекс-карты".

По состоянию на 14.30 движение затруднено на улицах Крещатик, Большая Васильковская, бульваре Тараса Шевченко, улице Бассейная, бульваре Леси Украинки, улице Мечникова, улицы Владимирская. Скорость движения транспорта там не превышает 5 км в час.
Кроме того, заторы также наблюдаются на улицах Жилянская, Льва Толстого, Саксаганского, Антоновича, Большая Житомирская, Вячеслава Чорновила.

Также, по данным "Яндекс-карты", с 14.30 в столице зафиксировано девять ДТП.

Напомним, активисты в центре Киева устроили потасовку с правоохранителями .

Украинские Национальные Новости

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Киев

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