Пробки в Киеве из-за акции протеста в центре города достигли шести баллов

По состоянию на 14.30 движение затруднено на улицах Крещатик, Большая Васильковская, бульваре Тараса Шевченко, улице Бассейная, бульваре Леси Украинки, улице Мечникова, улицы Владимирская. Скорость движения транспорта там не превышает 5 км в час.

Кроме того, заторы также наблюдаются на улицах Жилянская, Льва Толстого, Саксаганского, Антоновича, Большая Житомирская, Вячеслава Чорновила.

Также, по данным "Яндекс-карты", с 14.30 в столице зафиксировано девять ДТП.

Напомним, активисты в центре Киева устроили потасовку с правоохранителями .