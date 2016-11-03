Затори у Києві через акцію протесту в центрі міста сягнули шести балів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Автомобільні затори у Києві через акцію протесту на Майдані Незалежності сягнули шести балів, передає УНН із посиланням на “Яндекс-карти”.
Станом на 14.30 рух ускладнений на вулицях Хрещатик, Велика Васильківська, бульварі Тараса Шевченко, вулиці Басейна, бульварі Лесі Українки, вулиці Мечникова, вулиці Володимирська. Швидкість руху транспорту там не перевищує 5 км на годину.
Окрім того, затори також спостерігаються на вулицях Жилянська, Льва Толстого, Саксаганського, Антоновича, Велика Житомирська, В’ячеслава Чорновола.
Також, за даними “Яндекс-карти”, з 14.30 у столиці зафіксовано дев’ять ДТП.
Нагадаємо, активісти в центрі Києва влаштували штовханину з правоохоронцями.