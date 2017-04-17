Пробки парализовали движение на трассе Одесса-Киев: авто едут со скоростью 7 км/ч

По состоянию на 16.20 движение затруднено вблизи населенного пункта Калиновка и населенного пункта Глеваха.

Кроме того, вблизи населенного пункта Глеваха произошло дорожно-транспортное происшествие.

Там движение не превышает 7 километров в час.

Как сообщал УНН, движение транспорта на части Кольцевой дороги столицы ограничат до конца апреля.