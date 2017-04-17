Затори паралізували рух на трасі Одеса-Київ: авто їдуть зі швидкістю 7 км/год
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. У зв’язку із проведенням ремонтних робіт на трасі Київ – Одеса, поблизу міста Васильків, утворилися значні затори, передає УНН з посиланням на “Яндекс-Карти”.
Так, станом на 16.20 рух ускладнений поблизу населеного пункту Калинівка та населеного пункту Глеваха.
Окрім того, поблизу населеного пункту Глеваха сталася дорожньо-транспортна подія.
Там рух не перевищує 7 кілометрів на годину.
Як повідомляв УНН, рух транспорту на частині Кільцевої дороги столиці обмежать до кінця квітня.