Затопление шахты "Юнком" на Донбассе может начаться уже завтра - ОБСЕ

"По словам работников шахты "Юнком" в н. п. Бунге (быв. Юнокоммунаровск, неподконтрольный правительству, 43 км к северо-востоку от Донецка), некоторые насосы шахты будут отключены ориентировочно 14 апреля, и поэтому шахта постепенно будет затоплена. (В 1979 году, по сообщениям, в обустроенной в капсуле шахты взорвали ядерный заряд. По словам работников шахты, не понятно, как вероятные истоки или рост давления в результате затопления ствола шахты могут угрожать целостности капсулы)", - говорится в сообщении.

Также отмечено, что нынешнее состояние капсулы неизвестно.

Напомним, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей затапливаются шахты, в результате чего на поверхность выталкивается метан и другие ядовитые газы.