Затоплення шахти "Юнком" на Донбасі може початися вже завтра – ОБСЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Деякі насоси шахти "Юнком" можуть відключити вже завтра, і тому шахта поступово буде затоплена. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний звіт СММ ОБСЄ.
“За словами працівників шахти "Юнком" у н. п. Бунге (кол. Юнокомунарівськ, непідконтрольний урядові, 43 км на північний схід від Донецька), деякі насоси шахти будуть відключені орієнтовно 14 квітня, і тому шахта поступово буде затоплена. (У 1979 році, за повідомленнями, в облаштованій в капсулі шахти підірвали ядерний заряд. За словами працівників шахти, не зрозуміло, як ймовірні витоки або зростання тиску внаслідок затоплення стовбуру шахти можуть загрожувати цілісності капсули)”, — йдеться в повідомленні.
Також зазначено, що нинішній стан капсули невідомий.
Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей затоплюються шахти, внаслідок чого на поверхню виштовхується метан та інші отруйні гази.