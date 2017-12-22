Заместителю председателя Запорожского облсовета вручено подозрение

“Вчера вечером Марченко вручили уведомление о подозрении по ч.5 ст. 191 УК Украины по, якобы, присвоение (по предварительному сговору с должностными лицами горсовета) 87,3 миллионов гривен на проведение работ по строительству стадионов в г. Запорожье”, — сообщил С.Барбашин.

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Адвокат задержанного считает, что данное обвинение является ошибкой (ибо все стадионы почти достроены), а задержание Марченко — месть за препятствование растраты госсредств должностными лицами ОГА.

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“Задержание моего клиента — это месть Владиславу Марченко за препятствование похищения работниками Запорожской ОГА 20 млн. на покупку ангиографа, а также знаменитая неудачная „оральная вакцинация лис“ на 154 миллионов гривен”, — заявил адвокат С. Барбашин.

Напомним, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что обыски в запорожских чиновников касались депутата облсовета и его брата, которые из-за влияния на должностных лиц организовывали фиктивные тендеры на благоустройство парка (2700000 грн) и школьные спортплощадки (84 млн грн) с заранее определенным победителем.