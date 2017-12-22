Заступнику голови Запорізької облради вручено підозру
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 22 грудня. УНН. Заступнику голови Запорізької обласної ради Владиславу Марченку, якого вчора затримали слідчі харківської прокуратури, вручили підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Про це повідомив адвокат затриманного Сергій Барбашин, передає УНН.
“Вчора ввечері В.Марченку вручили повідомлення про підозру за ч.5 ст. 191 КК України за, нібито, привласнення (за попередньою змовою з посадовими особами міськради) 87,3 мільйонів гривень на проведення робіт по будівництву стадіонів у м. Запоріжжі”, — повідомив С.Барбашин.
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Адвокат затриманного вважає, що дане звинувачення є помилкою (бо всі стадіони майже добудовані), а затримання Марченка — помста за перешкоджання розтрати держкоштів посадовцями ОДА.
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“Затримання мого клiента — це помста Владиславу Марченко за перешкоджання викрадення працівниками Запорізької ОДА 20 млн. на купівлю ангіографа, а також славнозвісна невдала „оральна вакцинація ліс“ на 154 мільйонів гривень”, — заявив адвокат С. Барбашин.
Нагадаємо, генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що обшуки у запорізьких чиновників стосувалися депутата облради та його брата, які через вплив на посадових осіб організовували фіктивні тендери на благоустрій парку (2,7 млн грн) та шкільні спортмайданчики (84 млн грн) з наперед визначеним переможцем.