Заступнику голови Запорізької облради вручено підозру

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 27529 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 69001 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 79816 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 75384 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 103644 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 74632 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 84189 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 96327 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88222 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 191855 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
1.9м/с
73%
Популярнi новини

У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки

12 квітня, 20:03 • 9642 перегляди

Паліса: Перемир'я з росією можливе, але лише короткострокове

12 квітня, 20:36 • 5598 перегляди

Ворожі війська просунулись в Курській області - DeepState

12 квітня, 20:51 • 11966 перегляди

У Херсоні загинув волонтер Олег Сальник внаслідок атаки дрона

12 квітня, 21:10 • 12236 перегляди

В ОП пропонують запровадити обов'язкову службу в армії для всіх громадян незалежно від статі

12 квітня, 21:39 • 18201 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 79808 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 191852 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 345401 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 280354 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 389876 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Ілон Маск

Юн Сок Йоль

Анджей Дуда

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Білий дім

Китай

Київ

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 15985 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 14549 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 75377 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 21822 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 26861 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

Заступнику голови Запорізької облради вручено підозру

Київ • УНН

 • 16447 перегляди

ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 22 грудня. УНН. Заступнику голови Запорізької обласної ради Владиславу Марченку, якого вчора затримали слідчі харківської прокуратури, вручили підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Про це повідомив адвокат затриманного Сергій Барбашин, передає УНН.

Заступнику голови Запорізької облради вручено підозру

“Вчора ввечері В.Марченку вручили повідомлення про підозру за ч.5 ст. 191 КК України за, нібито, привласнення (за попередньою змовою з посадовими особами міськради) 87,3 мільйонів гривень на проведення робіт по будівництву стадіонів у м. Запоріжжі”, — повідомив С.Барбашин.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Харківські прокурори затримали заступника голови Запорізької облради

Адвокат затриманного вважає, що дане звинувачення є помилкою (бо всі стадіони майже добудовані), а затримання Марченка — помста за перешкоджання розтрати держкоштів посадовцями ОДА.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Правоохоронці провели обшуки у брата затриманого заступника голови Запорізької облради — адвокат

“Затримання мого клiента — це помста Владиславу Марченко за перешкоджання викрадення працівниками Запорізької ОДА 20 млн. на купівлю ангіографа, а також славнозвісна невдала „оральна вакцинація ліс“ на 154 мільйонів гривень”, — заявив адвокат С. Барбашин.

Нагадаємо, генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що обшуки у запорізьких чиновників стосувалися депутата облради та його брата, які через вплив на посадових осіб організовували фіктивні тендери на благоустрій парку (2,7 млн грн) та шкільні спортмайданчики (84 млн грн) з наперед визначеним переможцем.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НППодії
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,614.70
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,609.21