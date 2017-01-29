Заместителя облпрокурора Кировоградской области задержали на взятке
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 29 января. УНН. Задержан заместитель областного прокурора Кировоградской области на попытке подкупа военного прокурора с целью неподачи апелляции на решение суда. Об этом написал Генпрокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook, сообщает УНН.
"Задержали заместителя областного прокурора Кировоградской области, который пытался подкупить военного прокурора с целью неподачи апелляции на решение суда", - написал Ю.Луценко.
Как сообщили в ОО "Центральноукраинский антикоррупционной офис", задержание состоялось вчера.
Работниками ГУ БКОП СБУ совместно с СБУ в Кировоградской области и Генеральной прокуратурой Украины по подозрению в предоставлении неправомерной выгоды был задержан заместитель прокурора Кировоградской области Алексей Варакин.
Согласно информации, заместителя прокурора задержали во время передачи взятки в размере 1000 долларов США военному прокурору за то, чтобы последний не подавал иск в суд. В настоящее время проводятся следственные действия. Подозреваемого прокурора доставили в город Киев.