Заступника облпрокурора Кіровоградщини затримали на хабарі
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 29 січня. УНН. Затримано заступника обласного прокурора Кіровоградської області на спробі підкупу військового прокурора з метою неподання апеляції на рішення суду. Про це написав Генпрокурор України Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook, повідомляє УНН.
“Затримали заступника обласного прокурора Кіровоградської області, який пробував підкупити військового прокурора з метою неподання апеляції на рішення суду”, — написав Ю.Луценко.
Як поінформували в ГО “Центральноукраїнський Антикорупцiйний офiс”, затримання відбулось вчора.
Працівниками ГУ БКОЗ СБУ спільно з СБУ у Кіровоградської області та Генеральною прокуратурою України за підозрою в наданні неправомірної вигоди був затриманий заступник прокурора Кіровоградської області Олексій Варакін.
Згідно з інформацією, заступника прокурора затримали під час передачі хабара в розмірі 1000 доларів США військовому прокурору за те, щоб останній не подавав позов до суду. В теперішній час тривають слідчі дії. Підозрюваного прокурора доставили у місто Київ.