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Заступника облпрокурора Кіровоградщини затримали на хабарі

Заступника облпрокурора Кіровоградщини затримали на хабарі

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 29 січня. УНН. Затримано заступника обласного прокурора Кіровоградської області на спробі підкупу військового прокурора з метою неподання апеляції на рішення суду. Про це написав Генпрокурор України Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook, повідомляє УНН.

“Затримали заступника обласного прокурора Кіровоградської області, який пробував підкупити військового прокурора з метою неподання апеляції на рішення суду”, — написав Ю.Луценко.

Як поінформували в ГО “Центральноукраїнський Антикорупцiйний офiс”, затримання відбулось вчора.

Працівниками ГУ БКОЗ СБУ спільно з СБУ у Кіровоградської області та Генеральною прокуратурою України за підозрою в наданні неправомірної вигоди був затриманий заступник прокурора Кіровоградської області Олексій Варакін.

Згідно з інформацією, заступника прокурора затримали під час передачі хабара в розмірі 1000 доларів США військовому прокурору за те, щоб останній не подавав позов до суду. В теперішній час тривають слідчі дії. Підозрюваного прокурора доставили у місто Київ.

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