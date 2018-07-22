Заместителя мэра Каменки-Днепровской арестовали на 60 суток

"Орджоникидзевский районный суд города Запорожье сегодня избрал заместителю мэра Каменки-Днепровской меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в сумме 281 900 грн", - говорится уповидомлени.



Напомним, 20 июля на взятке в 2000 долларов задержан заместитель городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, коммунальной собственности, торгового обслуживания, строительства, транспорта и связи, градостроительства и архитектуры города Каменка-Днепровская.

Деньги чиновник требовал за решение вопроса о предоставлении разрешения исполнительным комитетом горсовета на

размещения временных сооружений для предпринимательской деятельности на территории города.

В ходе обыска было, в частности, обнаружено и изъято 2000 долларов США и 58 000 гривен.

Как сообщал УНН, Галицкий райсуд Львова избрал меру пресечения для мэра Сколе Владимира Москаля, которого накануне задержали на очередной неправомерной выгоде, в виде содержания под стражей сроком на два месяца.