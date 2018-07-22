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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 39167 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 124318 просмотра

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8 марта, 10:25 • 131852 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 169061 просмотра

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7 марта, 17:42 • 153329 просмотра

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Заместителя мэра Каменки-Днепровской арестовали на 60 суток

Заместителя мэра Каменки-Днепровской арестовали на 60 суток

Киев  •  УНН

 • 9276 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. Заместителя мэра Каменки-Днепровской арестовали на 60 суток по подозрению в получении взятки. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в Facebbok, передает УНН.

"Орджоникидзевский районный суд города Запорожье сегодня избрал заместителю мэра Каменки-Днепровской меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в сумме 281 900 грн", - говорится уповидомлени.

Напомним, 20 июля на взятке в 2000 долларов задержан заместитель городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, коммунальной собственности, торгового обслуживания, строительства, транспорта и связи, градостроительства и архитектуры города Каменка-Днепровская.

Деньги чиновник требовал за решение вопроса о предоставлении разрешения исполнительным комитетом горсовета на
размещения временных сооружений для предпринимательской деятельности на территории города.

В ходе обыска было, в частности, обнаружено и изъято 2000 долларов США и 58 000 гривен.

Как сообщал УНН, Галицкий райсуд Львова избрал меру пресечения для мэра Сколе Владимира Москаля, которого накануне задержали на очередной неправомерной выгоде, в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

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