Заместителя мэра Каменки-Днепровской арестовали на 60 суток
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Заместителя мэра Каменки-Днепровской арестовали на 60 суток по подозрению в получении взятки. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в Facebbok, передает УНН.
"Орджоникидзевский районный суд города Запорожье сегодня избрал заместителю мэра Каменки-Днепровской меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в сумме 281 900 грн", - говорится уповидомлени.
Напомним, 20 июля на взятке в 2000 долларов задержан заместитель городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, коммунальной собственности, торгового обслуживания, строительства, транспорта и связи, градостроительства и архитектуры города Каменка-Днепровская.
Деньги чиновник требовал за решение вопроса о предоставлении разрешения исполнительным комитетом горсовета на
размещения временных сооружений для предпринимательской деятельности на территории города.
В ходе обыска было, в частности, обнаружено и изъято 2000 долларов США и 58 000 гривен.
Как сообщал УНН, Галицкий райсуд Львова избрал меру пресечения для мэра Сколе Владимира Москаля, которого накануне задержали на очередной неправомерной выгоде, в виде содержания под стражей сроком на два месяца.